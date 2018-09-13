明各地高溫炎熱 週末颱風外圍影響東台灣

明（14）日各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。（資料照）

2018-09-13 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明（14）日各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，提醒民眾注意防曬多補充水分。另入夜後受颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島將有陣雨或雷雨出現。

氣象局指出，明日全台各地仍維持多雲到晴的天氣型態，白天各地高溫落在約32度至36度間，各地紫外線均為過量等級。氣象局傍晚也發布高溫訊息，花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，有機會出現36度以上高溫。

降雨方面，明日僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區亦有局部短暫雷陣雨。晚間受颱風外圍環流影響，台灣東半部地區、屏東地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有可能出現局部大雨或豪雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

第22號颱風「山竹」今下午2時中心位於鵝鑾鼻東南方1270公里之海面上，未來將持續朝西北西移動。天氣風險公司指出，山竹颱風雖因路徑持續往南修正，對台灣直接影響不大，但台灣仍然會受到其外圍環流影響，東部及恆春、蘭嶼、綠島等可能有間歇陣雨，台北、東部、恆春也會出現4-6級較大陣風，新竹以南到台南則易受到颱風過山下沉氣流影響有焚風發生，同時大氣穩定、擴散條件不良，空氣品質也容易不佳。

空氣品質方面，明日中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」；竹苗空品區為「普通」等級；北部、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

另外，受到颱風外圍環流影響，明（14）日上午起至下午間台灣北部海面、東南部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級；下午起東北部海面及台灣海峽南部平均風力將增強至6級。