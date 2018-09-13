坐月子照顧人員夯 平均月薪可達30K

2018-09-13 23:30

〔記者萬于甄／台南報導〕「坐月子」是每位媽媽辛苦懷胎10個月生下寶寶後，最重要的一件事情，產後媽咪除自己坐月子外，如今許多人也會找專業的坐月子照顧人員（月嫂）幫忙，嘉南藥理大學今年與市府勞工局合作，辦理「坐月子照顧人員訓練班」，26位學員今順利結訓，投入職場後平均月薪可達30K。

嘉南藥理大學推廣中心主任顏名聰表示，今年的課程除學習烹調月子餐、養生藥膳、創業小吃及泌乳餐外，首度新增產婦健康照護、催乳按摩、產後運動及新生兒照顧等，打造產後調養與親子呵護更全面性的專業實務訓練。

坐月子照顧人員訓練班共26位學員報名，從20歲到60歲的學員都有，不過今年清一色都是女性學員；來自台南59歲的陳靜芳從事保母已20多年，為提升自己的專業度，參與坐月子照顧人員訓練班，未來在到府服務時，不僅可以照顧小孩，也能照顧媽媽。

昨結業成果發表會上，學員現場也表演產婦的產後運動、乳腺疏通與嬰兒按摩等技藝，另外，大家也端出精心烹製的坐月子養生料理，色香味俱全，其中，樹豆木瓜豬腳更是泌乳的好幫手，顏名聰說，樹豆是原住民的食材，市面上較少見，學員也特別研發將其融入月子餐中。

顏名聰指出，坐月子訓練班結合生活實務與專業課程，透過實作方式進行培訓，希望協助失業、待職者日後可從事到府坐月子、坐月子中心料理烹調，以及照顧產婦嬰幼兒等工作，平均月薪可達3萬以上。