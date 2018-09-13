台南種電先砍樹 居民憂影響生態景觀反光電

2018-09-13 21:43

〔記者楊金城／台南報導〕新晶綠能公司要在熱門觀光區北門井仔腳「種電」，整地先砍了十六棵樹，居民斥離譜，並質疑太陽光電破壞生態、地景、文化景觀和影響觀光，堅決反對綠能進駐。

新晶公司代表昨天趕緊到井仔腳開說明會與地方溝通，承諾不設置地面型太陽光電設施，但對屋頂型未正面說明。居民不領情，表態不歡迎太陽光電，否則一定抗爭。

新晶在井仔腳購地二百三十多坪申請建置太陽光電，土地緊鄰井仔腳唸謠文學步道，更是在北門井仔腳聚落正中央，上週施工整地以來，砍了居民種植十多年的十六棵榕樹、小葉欖仁和木麻黃，居民一打探才知竟然是要「種電」，群起反彈，前二天趕走施工的怪手。

「難道為了種電發展綠能，失去人心?」住在當地的退休校長黃文博說，他指出，在井仔腳庄正中央種電實在離譜，旁邊就是列入台南廿條文學步道之一的井仔腳唸謠步道、地景夫妻樹和水塘生態敏感地帶，庄外就是井仔腳瓦盤鹽田，整地後灌木林被砍除，小鷿鷉及夜鷺已四處逃命，種電嚴重影響庄民居住生活品質，破壞生態環境、地景和文化景觀，衝擊井仔腳觀光。

被砍樹後，唸謠步道的綠蔭缺了一塊，居民洪振明種的樹被砍令他生氣，他說，願以一倍價格買下土地，避免新晶損失，但不被接受。

北門產業文化觀光發展協會理事長洪有志說，井仔腳鹽田不只是熱門景點，每年十月的北門潟湖黑腹燕鷗賞鳥季也是台灣重要的賞鳥景點，憂心種電影響生態，黑腹燕鷗等冬候鳥不敢來。

相關影音