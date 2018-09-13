「大里人愛心廚房」送便當 阿嬤寫信感謝還捐錢

大里區立德社區發展協會在理事長江和樹（左四）帶領下成立「大里人愛心廚房」，一週5天供餐給社區100多名長輩和行動不便民眾。（記者陳建志攝）

2018-09-13 21:10

〔記者陳建志／台中報導〕大里區立德社區發展協會為了讓社區弱勢、行動不便的長輩不用擔心午餐問題，1年多前成立「大里人愛心廚房」，在70多名愛心志工輪班下，1週有5天開伙煮飯，讓100多名社區長輩吃到愛心餐，許多人深感認同與讚賞，主動送菜、物資。高阿嬤近日開刀在家休養，收到愛心便當，特別寫信感謝，還捐了3000元當菜錢，讓志工都覺得很感動！

大里立德社區發展協會理事長江和樹今天說，去年2月過世的媽媽在世時，常叮嚀他有能力要多幫助社區弱勢長輩，為了實現媽媽的心願，去年7月成立「大里人愛心廚房」，設立社區照顧據點，讓行動自如的長輩可以到據點活動，行動不便的長輩則能吃到熱騰騰的午餐，在70多名志工無私奉獻下，每週二到週六有5天供應午餐。

江和樹說，目前每週有5天供餐，除了免費送50多個便當給社區弱勢、行動不便民眾，還有約6、70名到據點活動的長輩，在課程結束後也留下來一起共餐，每個月只酌收300元，許多人因認同社區做法，常常主動送菜、送肉、送米，讓愛心午餐能持續做下去。

負責炒菜的王素月說，每次輪班時約早上7點就到菜市場買菜，8點開始洗菜、炒菜，再包成便當送到民眾家中，看到這些民眾每天不用擔心沒飯吃，就覺得付出很值得；71歲的陳秋英也說，雖然志工都已經6、70歲，但是趁著還能動貢獻小小的心力，讓大家越做越快樂。

原本在據點上課的高阿嬤，數月前開刀在家休養，協會得知白天她獨自在家，煮飯不方便，開始送愛心便當給她，老阿嬤前幾天主動寫信感謝江和樹，說她已經康復，可以自己煮飯不用再送便當，還捐了3000元當菜錢，希望愛心便當持續做下去，讓志工看了都很感動！