國中生每週一日當大學生 台南六甲國中創首例

2018-09-14 00:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲國中技藝教育專案編班與南榮科大攜手合辦，這是國中和科大合作技藝專班的台南首例，「每週一日當大學生」，讓國中生運用大學資源深化技職教育。

六甲國中技藝專班本週起在南榮科大開課，開設食品職群及設計職群專班，有17位九年級學生參加，每週三上7節課，比原本國中技藝學程每週3節課多。

六甲國中校長黃添勇說，技藝學程、技藝專班以前都和高職合作，六甲國中首開先例與科大合辦技藝專班，找上鹽水南榮科大，因科大比高職有更好的教學資源與設備，給國中生更好的技職教育學習與體驗。

教育部重視技職教育，六甲國中目前的技藝學程是唯一規定九年級學生都須參加的國中，並成立台南市第二間職業試探與體驗示範中心，設有商業類設計職群、農業類食品職群的木工、食品和陶藝等3間教室，也有3D列印、雷射雕刻的教學體驗，讓國中、小學學生及早體驗和探索技職教育。

六甲國中深化技職教育，向教育部再申請技藝專班，黃添勇說，先試辦1年，未來應會持續辦下去。

南榮科大校長王俊惠說，六甲國中學生不只是上技藝教育課程，更長遠的看到了科技大學的樣貌，對自己的生涯發展將有更具體的直觀與目標，期許學生在技藝教育的課程中收穫滿滿。