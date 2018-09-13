癌逝前帶呼吸器堅守崗位 林淑綾老師的最後一堂生命課！

林淑綾化療後頭髮掉光（後排左），有時候會脫下假髮，趁機為孩子們上一堂生命課程。（新北市教育局提供）

2018-09-13 20:00

〔記者葉冠妤／新北報導〕不懼病魔的「黑人（海倫）老師」，帶給貝貝班孩子的最後一堂課！江翠國小附設幼兒園教師林淑綾，直到癌逝前半個月，仍堅持守著幼兒園孩子，後期呼吸狀況差的她，甚至自費租用1個月要價1萬5000元的行動呼吸器，將呼吸器藏在圍裙裡，也要帶著心愛的孩子們繼續上課，更講述癌症主題的繪本，跟孩子做最後告別，也藉此讓小朋友學習面對生命的別離。

新北市政府今天舉辦「107年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」，20年資深優良獲獎老師裡，有一位是今年初癌逝的林淑綾，由先生李文正代為出席受獎。

李文正說，43歲的林淑綾，從乳癌病發到過世只有短短15個月，但她珍惜跟學生相處的每一天，期待能陪著孩子畢業，只可惜，癌細胞轉移到肺部的她，去年12月中緊急住院，今年1月中就病逝，獨留他與正就讀小三、小六的稚子。

林淑綾的同事曹雅惠說，小朋友都叫林淑綾「黑人老師」，她永遠是幼兒園裡最積極、熱情的老師，心心念念的都是孩子，滿滿的動力與想法，想讓孩子學習更多新奇事物，即便罹癌，她也不願多請假，甚至帶著假髮、呼吸器上班，惹得全部人都痛罵她，她仍堅持陪伴學生，直到她無法再陪的最後一刻。

曹雅惠回憶，林淑綾的告別式上，有幾個20幾歲的年輕人哭得格外傷心，他們都是「黑人老師」當年的寶貝，一直把老師記在心裡，特地來送她一程；而貝貝班的孩子們也動手畫卡片，放到老師棺木中隨之火化，讓孩子們的愛常伴「黑人老師」！