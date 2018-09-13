全台最美分局長宿舍 要變成歷史建物了！

隱身在緋紅山櫻後面的新埔分局長宿舍，造型典雅吸睛。（資料照，記者黃美珠攝）

2018-09-13 20:22

［記者黃美珠／新埔報導］每年櫻花綻放時，新竹縣年約半百的新埔警分局日式分局長宿舍就讓人驚艷，在點點櫻花中，它甚至贏得了「全台最美分局長宿舍」的美名。現在它的美也讓新竹縣古蹟歷史建築審議委員會驚艷，日前現勘後認為有高度文化資產價值，建議優先列為歷史建築，縣府從善如流計畫把它永久保存。

縣府文化局文化資產科表示，前述審查委員會委員們日前會勘後一致認為，這棟木造的老宿舍，外牆雨淋板作法就是傳統日式的橫式設計，猶如百葉窗一樣，跟漢式的直式的雨淋板佷不一樣。

另外，這棟日式宿舍的山牆屋面頂部封口處，不是一般日式宿舍所採雨淋板的設計，而是用直式木板條封版，具有特殊性，所以都認為具有高度的文化資產價值。

之所以有這個會勘，主要是因為新竹縣新埔警分局辦公廳舍使用已過40年，其中還不乏有海砂屋問題。

為了安全，警政署已核定補助1億2000多萬，計畫將在2021年8月底以前完成原址拆除重建工作。

其中該分局的分局長宿舍因為典雅的日式外觀，使用超過半世紀，再加上前述特色，所以經「新竹縣古蹟歷史建築審議委員會」初步會勘認定有高度文化資產價值，建議優先列為歷史建築永久保存。

現在文化局頭痛的是，該審議委員會上下半年各只開會1次，今年下半年度的會議就在本月底。可是所有送審案件事前都必須先做前置至少1、2個月的調查，以釐清產權、界定範圍等，因此新埔分局分局長宿舍確定無法趕上今年度的古蹟或歷史建築審議。他們有在思考是否配合警方的工期，特例在今年底前為此「加班」再開1次審議委員會的問題。

新埔分局長陳啟明則說，這棟意義非凡的宿舍，因確定具有歷史保存的文化價值後，警方一定會配合保留，已經排除在改建範圍內，年底前要發包的新建工程規劃案會不會將之納入規劃。

新埔分局辦公廳舍為地下1層及地上3層的鋼筋混凝土構造物，分別在1977年、1979年及1991年陸續完成新建、改建、以及增建工程，以致整個分局建物呈現老揹少的狀況，漏水、壁癌處處，甚至還有部分增建的空間根本是海砂屋，導致混凝土剝落嚴重，儼然危樓。

本案在縣議員范曰富、鎮長林保祿等關切下，縣長邱鏡淳認為應原地拆除重建，經縣警局提出相關報告和計畫給警政署後，已經獲得補助。

初步評估會採2階段施工法，先把後期改增建、臨新埔戶政事務所側的部份先拆除重建，完工後再拆主建物，希望3年後讓新埔分局以嶄新面貌繼續服務關西、新埔地區的鄉親。

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