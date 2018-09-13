托育新制彰化簽約逾8成 縣府說關鍵原因在…

攸關家長育兒福利的準公共化托育服務與擴大發放育兒津貼新制，今年8月上路至今已44天。（記者張聰秋攝）

2018-09-13 22:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年8月1日上路的準公共化托育服務與擴大發放育兒津貼新制，實施至今44天，彰化縣簽約率很高，超過8成托嬰中心、超過7成5居家托育人員完成簽約，納入準公共化托育育兒政策的成員。

縣府社會處統計，到昨天（12日）為止，全縣41家托嬰中心已有33家簽約，簽約率80.49％，居家托育人員598人，已有452人簽約，簽約率75.6％，縣府號稱執行成效全國最棒。

社會處長黃淑娟表示，彰化縣簽約率高關鍵因素在於從過去到現在，社會處一直都與業者和托育人員保持良好互動，政策上路之前，社會處並針對托嬰中心、保母、鄉鎮市公所、村里長及村里幹事、民眾、社福團體，舉辦說明會和活動宣傳記者會，加強宣傳政策美意，同時陸續寄發2歲以下兒童家長通知單，廣發宣傳簡章。

黃淑娟說，中央擴大育兒津貼政策自8月1日至9月11日，全縣申請人數7108人，相較於政策實施前今年7月才696人申請，一下子就增加了6412人，人數增加在於政策放寬不再限制父母就業情況，放寬補助條件，只要在9月底前申請，還可追溯到8月，有溯及既往條例加持，吸引家長申請。

黃淑娟表示，彰化縣0到未滿2歲的幼兒約2萬4000多人，準公共化托育服務與擴大發放育兒津貼新制可讓這些人實質受惠，讓家長放心生養、安心育兒，對鼓勵生育會有幫助。

上班族彰化市吳太太說，政策上路前後差別很大，以前，沒有擴大補助，只能領3000元，現在可以領6000元，她9個月大的女兒交給有簽約的居家托育人員帶，已能申請6000元補助，對年輕家長來說減輕經濟負擔，她考慮再拚第2胎。

托嬰業者說，業者若未加入準公共托育之列，沒有與社會處簽約，家長變成只能領2500元，相較之前可領3000元，補助縮水500元，業者擔心家長換托嬰中心，顧慮每年須固定接受評鑑分數變差，評估後決定跟隨政府腳步走。