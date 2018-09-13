醫病》口咽癌末期患者接受放療 追蹤3年半零癌細胞

梁永昌醫師（左）示意高先生第4期口咽癌的病發位置。（安南醫院提供）

2018-09-13 22:33

〔記者王俊忠／台南報導〕58歲高先生3年多前因口腔有異物感、疼痛，到台南市立安南醫院放射腫瘤科檢查，醫師檢查出是第4期口咽癌，患者一度擔心放射治療有嚴重副作用拒絕治療。醫師耐心溝通不治療的後果，讓患者打開心門、同意放療，療程無明顯痛苦，持續追蹤3年半，癌細胞零，復原情形良好。

安南醫院放射腫瘤科醫師梁永昌主任表示，口咽癌早期病患可採取手術切除或放射治療，治療效果差異不大。手術治療因口咽組織及頸部淋巴被切除，口咽功能可能部分缺失，頸部外觀會受影響；放射治療被公認是一種組織器官保留的治療方式，治療後病人口咽功能和頸部外觀影響不明顯。較晚期的病患則是以同步放療、化療為原則，放射治療技術是決定治療後病人生活品質好壞的重要影響因素。

梁永昌醫師以高先生病例說明，患者原發病灶為左側扁桃腺，癌細胞蔓延侵犯軟顎及舌根與雙側頸部淋巴結，臨床分期為第4期A，手術切除造成的口腔和口咽功能極大，嚴重影響正常吞嚥進食功能，雙側脖子淋巴切除也會造成頸部功能和外觀缺損，手術後也須輔以放射治療，才能達到根治目的。

梁醫師經與病人多次詳細分析說明，患者最後選擇放射治療，治療過程平順，並無出現太大不適或副作用，可正常進食，體重無明顯下降，最令人欣慰的是治療結束後亦迅速復原，持續門診追蹤超過3年半，檢查一切正常未發現任何癌細胞，生活品質甚佳。但病人如果不及時接受治療，病情會持續惡化而失去治療契機，後果可想而知。