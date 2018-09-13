台大青花菜育種登國際期刊 助台企種苗升級外銷全球

台大研究團隊建立典型產官學合作模式，促進台灣種苗產業升級，產學合作的農友種苗公司培育種苗改良產出的水果。（記者廖振輝攝）

2018-09-13 18:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕「種苗」也能外銷國際！台灣大學生農學院農藝系以分子育種技術，輔助台灣企業發展，研發抗菌西瓜品、抗黃化捲葉番茄品、早生青花菜品等，不僅每年外銷8億元以上的園藝作物種苗，且其中青花菜研究成果更登上國際期刊，提升台灣種苗產業的國際競爭力。

台大農藝系主任林彥蓉說，過去和農委會合作，改良出台南16號良質米，如今也藉由分子輔助育種技術，跟農友種苗公司合作，在抗細菌性果斑病的西瓜品系、抗黃化捲葉病番茄品系，早生性的青花菜品系等新品系的育種，皆有亮麗的成果。

台大生物資源暨農學院院長盧虎生表示，全球氣候變遷下，加上人力成本增加，如何因應氣候，又節省勞力，成為產業課題，農產品可能需更多抗旱、抗澇、耐高溫、抗蟲、抗病等，而種子產業可望成台灣農業熱門亮點，藉由產學合作，讓新技術使產業更具競爭力。

主持分子輔助育種團隊的台大農藝系教授胡凱康說，蔬果分子育種中，基因型快篩是關鍵，團隊首先以電泳方式，進行自動化、高通量的基因分析，4小時內可完成96個樣品的96個基因型檢測，大幅提升選拔效率；強調技術是透過分子標誌，想辦法追蹤，類似探勘，沒有人為插入外來基因。

與台大產學合作的農友種苗公司總經理賴三省說，公司從事育種已半世紀，目前在園藝作物上已有成效，佔公司6成營收，每年外銷種苗達8億元規模，且種苗每公斤才幾百元，外銷數量換算驚人，證明台灣種苗深獲國際市場青睞，品質佳、好種植，供應國人乃至全世界人類需求。

至於分子輔助育種與民間較熟悉的「基因改造」並不同，盧虎生說，上述2者都是基因體技術，但分子輔助育種不牽扯DNA改造，而是純粹使用傳統育種材料，搭配傳統雜交技術中，以分子標誌來追蹤良好的性狀，進行快速精準選拔種苗，讓本來要3到10年的選拔，縮短一半時間。