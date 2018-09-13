苗栗青年研發天然頂級手工皂 獲世界品質評鑑大賞銀牌

2018-09-13 23:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市青年詹益昕，疼惜妻母肌膚問題，辭去電子業工程師工作，投入天然手工皂、修護霜研發生產，創立「永康八號」品牌，不僅打入機場免稅店市場，更拿下在西班牙瓦倫西亞舉辦的2018世界品質評鑑大賞銀牌，苗栗縣長徐耀昌今天接見表揚為「台灣之光」。

「創業是因為最愛的家人！」38歲的詹益昕說，他之前在電子業擔任電腦工程師時，工作忙碌，加上妻子張曉玲也在台北上班，家人相處不易，創業想法因此萌生。

由於詹母羅月英，長期為「富貴手」所擾，雖有擦綿羊油、馬油之類的滋潤霜保養，卻無法徹底改善症狀；另，詹妻張曉玲也有脂漏性皮膚炎，卻僅能擦類固醇藥膏。

詹益昕疼惜妻母肌膚之際，也重新思考清潔、保養品的內容物，對人體肌膚的影響，遂決定以此為創業商品，與妻子一同攜手，從零開始學習，尋找頂級的原料， 從單一油品的測試到複方調配，使用世界排名前十名的橄欖油及國際一級精油，甚拿三星米其林餐廳指定用油來做手工皂，品牌也以自家門牌「永康八號」為名，展現對自家產品的信心，與對消費者的負責。

「永康八號」除在網路販售，也打入機場免稅店市場，今年參加在西班牙瓦倫西亞舉辦的世界品質評鑑大賞，修護霜更獲得評審青睞，拿下銀牌獎。

徐耀昌讚許詹益昕為「台灣之光」，並表示，現今食安問題及黑心商品充斥的社會環境，期許更多企業像永康八號如此秉持初衷、用心經營，堅持提供最優質的產品給消費者。