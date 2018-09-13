私幼團體發公開信 籲政府推動全國一致的補助政策

2018-09-13 19:45

〔記者林曉雲／台北報導〕對抗少子化的威脅，政院推動「準公共化幼兒園」政策，補助參與準公共化計畫的私幼家長，但中華民國幼教聯合總會總會長何明德、中華民國兒童教保聯合總會總會長謝子元、中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣，以及全國各縣市40個幼教協（學）會今天共同發出一封聯名公開信，他們抨擊現行政策不公平也不正義， 直言公立幼兒園、非營利幼兒園、準公共化幼兒園及私立幼兒園應受到一致的對待，呼籲政府應推動全國一致的補助政策。

何明德表示，去年12月21日行政院院長賴清德，在接見全國各縣市幼教團體理事長時曾宣示，行政院少子女化對策，及幼教補助政策將依「全部兒童、全面補助、全國一致」的精神，由各部會規劃政策。但教育部所規劃之「行政院少子化相關政策」，不僅在制度上造成混亂，且因施行日期的不一致，已全盤推翻了賴院長的施政目標，全國私幼團體呼籲教育部應修正相關做法。

何明德指出，行政院於今年6月間推出少子化政策，要在現有的三類幼兒園中，增加一類準公共化園，又在準公共化園中切成三種等級。但準公共化的爭議太多，除了制度的設計倍受爭議外，部分有資格加入的園所，又被抨擊為劣幣驅逐良幣，而私幼除了非六都的15縣市，少數加入準公共化幼兒園的家長外，全國絕大多數私幼家長，完全得不到的任何補助，且對於就讀私立幼兒園的家長來說，最不公平與諷刺的是，原本就已經獲得每年11萬及5萬元補助以上的公幼與非營利幼兒園，今年還能再加碼補貼免繳學費，亦無排富，此政策顯失公平正義。

私幼業者團體呼籲教育部應落實行政院長賴清德「全部兒童、全面補助、全國一致」的三全政策，政府近幾年已增加數百家新的公幼（含非營利），但出生率不增反減；反觀部分縣市採取直接補助家長的政策，如台中市與彰化縣，不僅外來人口，連新生兒的數量也明顯上升了，由此可見確實可以獲得的補助，即使金額比較低，都比靠運氣的公幼、非營利，更能刺激生育率。

何明德表示，所有孩子均應受政府一致性、公平、合理的照顧與對待，但現在的政策，讓一般人眼花撩亂，家長看得到吃不到，幼兒園從業人員人心惶惶，既不公平也不合理，不如從簡而有效率，直接撥放育兒津貼，減輕家長負擔，幼兒從業人員安心工作，方是國家之幸，他們強烈要求政府應推動「廣而均、公平」的補助政策，即直接撥放給家長的育兒津貼政策。