受山竹外圍下沉氣流影響 明後天中南部空品差

環保署預估未來2天受到颱風偏東風的風場影響，中南部地區從竹苗一路到達高屏可能達到「橘色提醒」等級，提醒民眾注意。圖為7月台中市區天空狀況。（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-13 18:14

〔記者劉力仁／台北報導〕受山竹颱風外圍下沉氣流影響，今天西半部地區風速較弱，污染物開始累積，高雄楠梓、仁武等測站上午達「橘色提醒」等級，環保署預估未來2天受到颱風偏東風的風場影響，中南部地區從竹苗一路到達高屏可能達到「橘色提醒」等級，提醒民眾注意。

空氣品質指標（AQI）「橘色提醒」定義，指空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，但對一般大眾影響不明顯。

環保署監資處長張順欽表示，山竹颱風目前位在菲律賓東方海面上，往西北西方向移動，當颱風位在台灣東南方，受其外圍下沉氣流及逆時針旋轉的偏東風過山沉降影響，西半部地區天氣雖穩定，但容易有高污染濃度情況發生。

張順欽表示，明後天西半部地區預估有背風渦旋生成，污染物不易擴散，從苗栗到高屏地區將達「橘色提醒」等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5），另因日照強度較強，光化學反應也可能生成高臭氧濃度，濃度最高時段為中午到下午4時。

環保署提醒敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免戶外長時間劇烈活動。空氣品質視颱風的路徑及移動速度隨時有變化，請注意環保署網站發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」。