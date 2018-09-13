中國剉咧等！1張圖看懂強颱山竹最新路徑

各國預測的多數路徑為登陸菲律賓後直撲中國廣東、廣西、雷州半島與海南島。（圖擷取自tropicaltidbits）

2018-09-13 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風山竹（MANGKHUT）被美國列為超級颱風，持續向西邁進，未來可能為重創菲律賓北部，中國廣東、廣西、海南等東南沿海城市恐會發生嚴重災情。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（13）日在推特中指出，超級颱風山竹可能於週五（14日）晚上至週六稍早侵襲菲律賓的呂宋島北部，還有15日晚上起至17日直撲中國東南部，屆時可能帶來豪大雨、土石流及破壞性強風。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）持續對山竹颱風持續發布紅色警示；佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可看出各國官方最新研判出的山竹颱風移動路徑較前1日往南修正，多數路徑為登陸菲律賓後直撲中國廣東、廣西、雷州半島與海南島。

中央氣象局指出，山竹颱風中心現在的絕對位置在北緯14.7度，東經130度，在未來12小時內以時速21公里朝西北西方向邁進，目前秒速13.9公尺至17.1公尺的7級陣風半徑達到280公里，瞬間最大風力高達每秒68公尺，等同於超過17級陣風的超級強度。

傑森．尼科爾斯推特全文