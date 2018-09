中國剉咧等！1張圖看懂強颱山竹最新路徑

2018-09-13 19:37

〔即時新聞/綜合報導〕今年第22號颱風山竹(MANGKHUT)被美國列為超級颱風,持續向西邁進,未來可能為重創菲律賓北部,中國廣東、廣西、海南等東南沿海城市恐會發生嚴重災情。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(13)日在推特中指出,超級颱風山竹可能於週五(14日)晚上至週六稍早侵襲菲律賓的呂宋島北部,還有15日晚上起至17日直撲中國東南部,屆時可能帶來豪大雨、土石流及破壞性強風。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)持續對山竹颱風持續發布紅色警示;佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖,可看出各國官方最新研判出的山竹颱風移動路徑較前1日往南修正,多數路徑為登陸菲律賓後直撲中國廣東、廣西、雷州半島與海南島。

中央氣象局指出,山竹颱風中心現在的絕對位置在北緯14.7度,東經130度,在未來12小時內以時速21公里朝西北西方向邁進,目前秒速13.9公尺至17.1公尺的7級陣風半徑達到280公里,瞬間最大風力高達每秒68公尺,等同於超過17級陣風的超級強度。

傑森.尼科爾斯推特全文

Powerful Typhoon #Manghkut will strike northern #Luzon, #Phiippines Friday night/early Saturday, local time before striking SE #China Sunday night or Monday, local time. #Flooding rains, mudslides and destructive winds for those in the path of the storm. pic.twitter.com/hh2iB79RZj