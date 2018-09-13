台灣桌遊幕後推手！玩出這些好處 德國人YOYO大推

2018-09-13 23:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣這幾年興起一股桌遊樂，要歸功於來自德國的Johannes Goeth，中文名叫「彭己耘」，他來到台20年，除了將歐美地區「全民運動」的桌遊引進國內，投入許多時間將桌遊中文化，讓許多人對這種益智遊戲愛不釋手。

位於新店區的新北市青少年圖書館特別與桌遊公司合作推出「新天鵝堡桌上遊戲展」，青少年圖書館主任林俊宏說，即日起至9月底，展出全台店家評選的年度最受歡迎遊戲、桌遊營桌遊及新品桌遊，包括超人氣桌遊「妙語說書人」、「矮人礦坑」等，週末更現場提供免費試玩教學，希望能讓大家共同體驗桌遊的樂趣與魅力。

桌遊如今能夠風靡台灣，彭己耘功不可沒，大家都暱稱他「YOYO」，他4歲就與哥哥在家中地下室玩桌遊，大學念中文系，之後遠渡重洋來到台灣工作，不但結婚生子，更將自己從小玩到大的桌上遊戲引進台灣，推廣德國和歐洲的休閒文化。

YOYO說，桌上遊戲在德國是歷久不衰的遊戲，因為德國人較為保守和嚴謹，透過全家一起玩桌上遊戲，可以讓不愛說話的德國人溝通漸漸變多，感情也更加融洽，是維繫家庭情感的重要活動；另外，他認為桌遊也可以跨越語言與文化的藩籬，縮短人與人間的距離。

「新天鵝堡桌上遊戲展」於青少年圖書館展出至9月30日，展覽期間每週末下午，主辦單位提供現場駐點諮詢及試玩教學，活動相關訊息請上新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：（02）2212-8905。