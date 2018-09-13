醫病》腫瘤剋星「銳速刀」 7旬翁成功抗癌

2018-09-13 21:07

［記者黃淑莉／雲林報導］70歲陳伯伯因無法吞嚥到中國醫藥大學附設北港醫院（北港媽祖醫院）急診，檢查確診為下咽癌4期，在北媽醫療團隊以「銳速刀」治療，3週後阿伯可以吃粥，6週腫瘤完全消除。

北港媽祖醫院腫瘤科醫師朱俊男指出，有抽菸、嚼檳榔、喝酒習慣的人罹患咽喉、口腔等頭頸癌的比率較一般人高，陳伯伯則是長期把啤酒當開水喝，就醫時食道因被腫瘤覆蓋功能剩不到一半，才會發生吞嚥困難。

陳伯伯表示，剛開始喉嚨痛以為是感冒，自行到藥局買成藥吃了1個多月都沒改善，大年初一時因無法吞嚥家人將他送到媽祖醫院急診，聽到是癌症很害怕，擔心無法治好，幸好醫師鼓勵及提供最好的治療，讓他可以放寬心抗癌。

朱俊男說，傳統下咽癌治療，以陳伯伯的狀況需切除喉嚨及一段食道後，再接受放射性治療，手術完成無法說話，且無法吃東西，只能從胃造口灌食。

「銳速刀」是一種無形刀，用放射治療方式消防腫瘤，不用開刀，可保留器官，陳伯伯治療3週即可吃粥，6週後下咽腫瘤完全消失，而且在治療過程體重不降反升，體力及精神狀況都保持很好狀態。

北港媽祖醫院院長吳錫金表示，雲林海線癌症病患因就醫不便延誤治療時機，北媽添購「銳速刀」有腫瘤剋星之稱，可治療各種癌症，健保有給付，民眾無需另付其他費用。

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