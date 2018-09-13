華航連3年獲道瓊永續指數 航空業第3名

2018-09-13 21:52

〔記者陳宜加／台北報導〕華航今天宣布，今年再度獲選為「道瓊永續新興市場指數（Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index）」，成為國內唯一連續3年名列道瓊永續指數 （DJSI） 的運輸業者。

道瓊永續指數為全球首支追蹤頂尖企業永續績效的指數，透過經濟、環境、社會等面向，結合外部利害關係人的評選機制，篩選出永續績效前10％績優企業。

華航指出，今年全球獲邀參與的航空業者共計31家，華航勇奪第3名；其中效率、可信度、供應鏈管理、氣候策略、環境報告、人權等評比指標位居航空業之首，可見推動企業社會責任的決心，並創造永續價值。

華航今年亦入選「富時社會責任新興市場指數 （FTSE4Good Emerging Index）」，永續作為受國際肯定。

華航表示，持續締造國籍航空永續里程碑，去年簽署白金漢宮宣言，承諾拒運非法野生動植物，也參與空中巴士、Air TOTAL合作航空永續替代燃油計畫，以行動支持全球減碳，為生態保育暨環境永續善盡心力。

為提升永續經營競爭力，華航結合永續與經營策略，發展涵蓋安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知等6大架構；支持聯合國9項永續發展目標，並首次引進企業真實價值工具，量化企業永續作為，協助利害關係人充分掌握華航永續治理成果。

華航曾獲EPIF「國際綠色典範獎」、經濟部「台灣綠色典範獎」、國內環保最高榮譽「中華民國企業環保獎金級獎」、連續4年獲頒TCSA台灣企業永續獎等。

去年華航並成為全球首家取得國際碳足跡標準證書與碳標籤的航空集團，今年也再度通過ISO 14001國際環境管理系統標準、ISO 50001能源管理系統標準、ISO 14064-1溫室氣體管理系統標準等3大國際認證。