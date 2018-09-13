觀傳局長說不出誰設計海洋熊讚 北市議員動怒

台北市議會13日進行市政總質詢，議員李慶鋒詢問熊讚設計師名字時，無法回答出確切答案，現場一度休息，觀傳局長陳思宇（後右）打電話詢問相關單位。（記者黃耀徵攝）

2018-09-13 17:43

〔記者郭安家／台北報導〕世大運捧紅了台北市政府吉祥物金牌熊讚，但因版權問題，觀傳局卻又砸錢打造海洋熊讚，台北市議員李慶鋒今下午於議會市政總質詢問，海洋熊讚設計是誰？結果觀傳局長陳思宇答不出來，讓議會一度暫停，陳查了許久才回到備詢台，指海洋熊讚得標是「基礎創意科技有限公司」，角色品牌製作人叫張嘉倫、設計總監則為王馨慧。

李慶鋒數度追問設計是誰？陳思宇僅說，背後是一個團隊、公司，但說不出設計者；令李動怒問是人工智慧設計出來嗎？議長吳碧珠暫停議事，要求觀傳局找答案，還說「打個電話就知道了啊！」柯則揮手說，「我不知道」。陳思宇解釋，該得標公司沒有設計師這個職位，所以才花了一點時間確定答案。

李慶鋒追問熊讚目前版權授權狀況？陳思宇說，海洋熊讚確定有3件、後面有4到10件，但不確定確切數字，至於金牌熊讚則有1件。

李慶鋒質疑，熊讚黑幕重重，什麼事情都遮遮掩掩，否則這樣不是徒增疑慮。柯文哲回說「對」，而他沒有管這個事情，以後會做改善。