台中推動「低碳無煙校園」 2年內全面改用燃氣鍋爐

2018-09-13 18:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市推動校園廚房鍋爐改為燃氣，市議員曾朝榮今天說，目前仍有許多學校使用燃油鍋爐，讓學生曝露在空品不佳的環境，要求市府打造低碳無煙校園。環保局長白智榮說，未來2年將投入6000萬元，全面汰換為燃氣鍋爐，設置油煙管制。

曾朝榮質詢，台中市去年發布全國最嚴格的鍋爐空氣污染排放標準，要求民間業者配合政策，公部門也應帶頭執行，建議公部門場所，只要是燃油都改為燃氣。此外，學生在校園活動的時間很長，校園的空氣品質，也會影響到學生的學習成效。

白智榮說，鍋爐過去都是燒重油，除排放黑煙也釋放pm2.5，目前採補助方式鼓勵業者汰換，從104年9月至今，2噸以上鍋爐共計列管117家工廠，46家已改善完成。另外，不分噸數的鍋爐補助申請，至8月底共計153家，110家完成改善。全市目前有900多座鍋爐，其中300多座是燃氣。

白智榮說，台中PM2.5年均濃度已由103年每立方公尺27微克，降低到105年的22.8微克，106年平均值則再降到20.2微克，已優於全國平均值20.5微克，與105年相比降幅達11.4％，改善率全國第一。PM2.5上半年公布台中比新竹苗栗好。

此外，環保局與教育局合作推動的低碳無煙校園計畫，未來2年將投入6000萬元空污基金，全面補助汰換為燃氣鍋爐，並設置廚房油煙管制，每間學校提供30萬補助廚房油煙設備，2年內全面改善，這些措施將可讓學生無憂無慮在學校學習。