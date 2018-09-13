「還我22K！」法稅改革聖火環島達陣 高喊還稅於民

法稅改革聖火環台抵達終點站基隆海洋廣場，眾人高喊口號呼籲政府將超徵的5000多億元、平均每人2萬2000元的不當得利還給人民，讓台灣不再有「稅災」！（記者林欣漢攝）

2018-09-13 17:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕法稅改革聯盟12名青年志工代表發起12天的「聖火環島 點亮希望」環島台灣行動，今天下午抵達終點站基隆海洋廣場，眾人高喊口號呼籲政府將超徵的5000多億元、平均每人2萬2000元的不當得利還給人民，讓台灣不再有「稅災」！

法稅改革聯盟指出，財政部2014年至2017年超徵的稅收達5000多億元，國外這些超徵稅收都會退還給人民，台灣卻是把超徵變獎金、變紅包，財政部一下說還國債、一下說可供統籌分配款，整個稅制不僅不公平、也不公開，他們9月1日發起啟動稅改聖火環島行動，呼籲真改革，救台灣。

今天下午，稅改聖火抵達終點站基隆，眾人高喊口號呼籲政府還稅於民，稅改青年還跳起「還我22K」創意舞蹈，活動發起人陳建平說，稅改聖火環島只是一個開始，象徵點燃希望的火種，各地接力舉辦大型的法稅改革倡議活動，9月15日在台中、9月16日在彰化、9月22日在桃園、9月30日在台北市，呼籲「法稅改革 終結稅災」、「搶救低薪 超徵還民 」，搶救台灣下滑的競爭力。