台中發電廠再建2部燃氣機組 里長反對

2018-09-13 17:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台電將在台中發電廠新建2部燃氣機組，環保署今天在台中火力發電廠內舉辦說明會，當地里長痛批極污染、極危險都興建在龍井，擔心儲氣槽一旦興建，等於是不定時炸彈在家隔壁，反對興建到底，立委顏寬恒則提出不僅要等量淘汰燃煤機組，未來的排碳量要少於現在的排碳量。

環保署表示，會將民眾的意見列入環評委員會審查重點，會請台電一一說明。

台電在台中發電廠預計新建2部燃氣機組，但受到當地居民的反對，環保署今天在台中發電廠舉行環境影響說明書，立委顏寬恒、市議員劉淑蘭、麗水里長歐玉美、三德里長陳春木、龍津里長張坤雄、東海里長陳玉華及彰化縣的里長都到場了解。

環保署邀請環評委員到場聽民眾的意見，並先進行簡報，台電規劃於廠區第9、10號機組廠址南側空地興建，裝置容量為200至260萬千瓦，用地面積為13.4公頃。

另外，液化天然氣接收站則設置於台中港既有土地區域內，面積約50公頃，而燃氣機組的輔助設施包括冷卻及循環水系統、水處理設備、天然氣供應設備、海水淡化廠等，液化天然氣接收站內則規劃設置5座16至18萬公秉的地上型儲槽、氣化設備及相關廠房設施及1座卸收碼頭。

未來燃氣機組運轉後，第1、2號燃煤機組將轉為備載，預估未來台中電廠全廠空污排放量相較於105年可減量12至50%。

立委顏寬恒及當地里長歐玉美、陳春木等人痛批高污染、高危險都選在龍井區，反對在此興建，在中火附近興建儲氣槽，如同一顆定時炸彈，居民每天活在恐懼中。更強調台電要興建卸收碼頭，嚴重影響到當地漁民的漁收，根本就是「佔地為王」。

顏寬恒表示，儲氣槽如同一顆不定時炸彈，請台電提出危險防範處理辦法，此外，建燃氣機組要等量淘汰燃煤機組，還有排碳要少於現在的排碳，並正視興建卸收碼頭後，漁民漁權受損的問題。

環保署強調，有關安全問題，會根據國際標準，也會聘請日本團隊來協助。

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