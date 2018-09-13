家長質疑鼓勵變裝 校方暫停借「穿裙子童書」

2018-09-13 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市龍安國小在好書推薦名單上有一本《穿裙子的男孩》，校方認為該書主要在傳達「瞭解每個人都是獨一無二的個體」，值得孩童閱讀，便將其列為好書推薦，但家長質疑學校此舉無疑是在教孩童「變裝」，認為列為好書推薦十分不妥。

綜合媒體報導，《穿裙子的男孩》（The Boy in the Dress）是英國著名兒童文學家大衛‧威廉斯（David Walliams）的作品，故事內容為一個家庭生活不美滿的12歲小男孩，他是學校足球隊的主將，平時最喜歡踢足球和時裝設計，但有一天因穿裙子上學遭到排擠、甚至被逐出足球隊。

《蘋果》報導，故事主要在強調「每個人都是獨一無二的個體」，要學習接受別人與自己的不同之處，沒想到該書籍卻引起家長的反彈，對此龍安國小教務主任林旭霓出面回應，得知有家長質疑校方的決定後，已經先暫時停借該書籍，並會由各方代表人員組成「課外讀物審查委員會」來討論後續狀況如何處理。

由於《穿裙子的男孩》被家長質疑有「鼓勵變裝」之嫌，此書的出版商「聯經出版」也在臉書發文表示，始終相信好書沒有局限，各種內容、知識，都能與需要它的讀者相遇。更說道：「我們覺得這本書被下架就如同故事中的小男孩被逐出足球隊一樣讓人心疼，一本好書從小學的圖書館下架，是多麼令人惋惜的事！」