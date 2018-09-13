世界名廚大賽奪金牌 雲林陳有朋、廖于儀獲縣長表揚

2018世界名廚大賽金牌獎得主陳有朋、廖于儀，獲雲林縣長李進勇表揚。（記者詹士弘攝）

2018-09-13 17:11

〔記者詹士弘／雲林報導〕弘光科技大學餐飲管理系學生陳有朋及廖于儀參加「2018年菲律賓世界名廚大賽」，分獲校園個人組中餐主菜金牌及藝術麵包金牌暨世界青年廚師獎，雲林縣長李進勇今天在縣府表揚兩名雲林子弟，期勉兩位同學秉持敢作夢、肯學習、耐吃苦的雲林精神，繼續在國際賽事上發光發熱，為雲林爭光。

李進勇強調，雲林是全台最大農業生產基地，產出許多優質農林漁牧產品，期勉兩位金牌選手以雲林在地特產為食材，研發更多美味料理，精進廚藝，行銷代言雲林農特產品。

陳有朋表示，為此次比賽他從半年前就開始準備，且考量省下練習材料費，每天凌晨3點半就到魚市場挑選新鮮便宜的食材，過程雖然辛苦但卻是難忘經驗，而這次比賽印象最深刻的是，比賽位置被安排在空調旁，爐火隨時都會被風吹熄，除專心烹調也要顧好火侯，因為臨危不亂的應變，讓他戰勝自我。

廖于儀一直以甜點製作為專長項目，此次比賽為突破自我，特別選擇以藝術麵包參賽，作品命名「夢舞」是以自己11年學習芭蕾舞的經驗結合烘焙專業為發想，賽前因擔心製作材料從台灣運送至菲律賓過程會摔壞，雖然細心包裝，但到了比賽當天，還是有許多事先費心組合零件破碎，於是當下靈機應變改變設計。雖然比賽過程一波三折，多次更換料理作品，但不放棄，不斷練習，才讓自己有機會站上國際舞台。

2018世界名廚大賽金牌獎得廖于儀，選擇以藝術麵包參賽。（記者詹士弘攝）