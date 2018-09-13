基隆源遠路、興隆街 10月起限時段禁行砂石車

基隆市源遠路、興隆街十月起限時段禁行砂石車（記者盧賢秀攝）

2018-09-13 16:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市源遠路與興隆街坡道或彎道，早上尖峰時段經常有砂石車大排長龍，違規停車等候進入月眉土石方資源場，有交通安全之虞，市府將限時段禁行砂石車，10月1日起除了週一至週六上午9點至下午5點之外，其他時段都禁行砂石車。

基隆市義區月眉土資場每天有240輛砂石車進出，早期有3條路可出入，但基隆市區禁行砂石區，新北瑞芳區四腳亭月眉路居民抗爭，新北市政府去年元月開始，限週一至週六上午9點至下午5點通行管制措施，現在砂石車都從源遠路經興隆街進入土資場。

許多砂石車業者為了趕早單，一早就在國一暖暖匝道口源遠路或是興隆街等處違停等待進場，經常10多輛至20輛違停，警方經常性取締也未見改善。

基隆市交通旅遊處交通規劃科長黃琬雯說，市港道安會報已通過，源遠路、暖江橋和興隆街，10月1日起比照新北市月眉路管制措施，週一至週六上午9點至下午5點外時段禁行砂石車。市府將加強宣導，並在源遠路周邊設置告示牌，周邊若有工程、開發案及設籍在該路段的砂石車，可以向市府申請通行證。

市議員林明智說，源遠路交通流量大，早上7點多就有砂石車排長龍，民眾上班尖峰時段交通安全有很大問題，因此建議市府實施管制措施。他也要求土資場業者和市府重新檢討交維計畫，尋找替代方案及改善道路設施。