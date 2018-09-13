林口世大運社宅今抽籤 1、2房型最搶手

林口世大運選手村社會住宅申請今舉辦公開抽籤。（記者葉冠妤攝）

2018-09-13 16:16

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市林口世大運選手村社會住宅今下午在林口區公所進行公開抽籤，其中1房型與2房型最搶手，中籤率分別只有18與38%，內政部政務次長花敬群現場則宣布，因4房型僅會有少數民眾申請不到，內政部決議開放讓沒抽到4房的民眾改選擇尚有名額的3房型。

花敬群、內政部營建署長吳欣修、新北市政府副秘書長邱敬斌今都到場見證抽籤程序，花敬群會後受訪時表示，這次申請3房型有861件，還有剩餘，4房型的申請跟供給數量則只有些微差距，由於4房都是4人以上的家戶，居住壓力負擔較辛苦，內政部決議讓沒有抽籤抽到4房型的民眾，也可以選3房型，保證申請3、4房的家戶都一定有房子可以住。

花敬群說，後續會針對剩下的房子、保留的房子，研議如何進行多元使用，包括給ngo團體或附近大學學生申請入住，或者產業需求等，這部分還要進一步規劃。

花敬群指出，家戶少口化是全國趨勢，全台灣家戶人數兩人與一人已經超過50％，加上小家庭以青年組成居多，剛出社會本來就需要政府幫助，1房、2房型是現階段民眾需求大宗，未來興蓋社宅，設計規劃上也會以1、2房型為主。

花敬群也強調，新北市人口近400萬，社會住宅需求量是全國各縣市最高，目前興建、規劃中的數量約7千戶，離目標還有3萬多戶要興建，目前內政部正在盤點新北市的土地，未來將協助新北市府來蓋中央直接提供的社會住宅，希望新北市政府一起努力。