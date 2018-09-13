屏東銀閃閃合唱賽即將登場 長輩賣力練唱備戰

2018-09-13 16:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鼓勵長輩唱歌、玩音樂，為晚年增添活力，屏東縣政府今年將第3次舉辦「銀閃閃」合唱比賽，並首次增加「樂器合奏」賽事，吸引40隊社區關懷據點長輩組隊參加，本月（9月）20日、27日在六堆客家文化園區、10月4日在屏東演藝廳比賽。

目前各社區長輩都認真投入練習，鹽埔鄉新二社區以及具客家風情的高樹鄉廣福社區，分別報名樂器合奏與合唱比賽；高樹廣福社區90歲的阿嬤楊劉綉英表示，唱客家山歌非常開心，「越唱越年輕」；鹽埔鄉新二社區97歲阿公張坤成則是勤練打擊樂，希望能在比賽時展現最好的一面。

縣長潘孟安今天（13日）欣賞新二社區、廣福社區展現練習成果，並加入長輩行列一起敲打樂器；他表示，長輩們的笑容與自信是最大的資產，前2年縣府舉辦的銀閃閃合唱團比賽，深受社區照顧關懷據點長輩們好評，不僅透過音樂療法，讓長輩訓練吞嚥、記憶力、專注力，還能讓他們隨著樂曲節奏練習肢體協調。

屏縣府社會處表示，為了讓更多社區長者參與銀閃閃合唱團比賽，今年特地加開參賽名額，分為屏北區12隊，屏中、屏南區14隊，共計26個團隊分場比賽，但訊息一開放，報名參賽團隊很快就額滿。另外，首次的音樂合奏比賽，也有14隊參賽。

屏東縣政府也從9月20日至11月9日，規劃一系列幸福重陽節敬老活動，邀請民眾踴躍參加。