全國智慧手競賽 虎尾科大奪冠

第11屆上銀智慧手實作競賽虎尾科技大學表現優異，分別拿下「機器手應用組」冠軍及「機器手開發組」季軍。（記者黃淑莉攝）

2018-09-13 15:57

［記者黃淑莉／雲林報導］第11屆上銀智慧手實作競賽虎尾科技大學表現優異，分別拿下「機器手應用組」冠軍及「機器手開發組」季軍。

本屆上銀智慧手實作競賽分為以自行組裝機械手臂參賽的「機器手開發組」及以上銀科技提供機械手臂參賽的「機器手應用組」，共22支隊伍進入總決賽。

決賽以智慧堆疊、機械揮毫、智慧分類與智慧澆注等四大關卡進行評比，考驗學生影像辨識、運動控制、機器學習、智慧自動化之軟體程式以及夾置具硬體設計能力，借此提升學生對於未來銜接工業4.0的實作技能。

兩度拿下國際奧林匹克機器人大賽（WRO）世界冠軍的虎科大機械系教授林明宗帶領「超給力團隊」，由林煒祥、賴涵餘、林祐生、朱柏蔚、黃上芸、林德威等六位同學組成，使用上銀科技提供之關節式機器手臂 HIWIN RA605並搭配自行開發的PC-based控制器以及運動控制核心技術，在決賽當中脫穎而出，榮獲應用組冠軍。

另電子系教授王榮爵率領的「哪一隊」，成員有陳展博、黃南傑、潘亞拉、梁富鈞、張安君、林建辰等人，自行設計機器手臂結構、購買零組件、組裝與測試，讓機器手臂可配合控制軟體，規劃形成連續的運動，做出各種自主性之複雜動作，最終獲得季軍。