南市路面驚見大量油漬 近20機車「犁田」

機車行師傅協助摔倒的機車騎士起身整理人車。（記者王俊忠攝）

2018-09-13 16:02

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午2點多，位於台南市東區、中西區交界處的大同路與林森路口，疑有1輛大型車輛漏下大量不明油液，油液綿延近200公尺長，導致路過的近20輛機車騎士「犁田」倒地，多數倒地騎士受擦傷後即起身離開，警方將調閱監視器查明是哪1輛車漏油闖禍。

附近1家機車店修理師傅說，當時在店內聽到迸迸聲的巨響，跑到店外一看，發現路上有2輛機車騎士摔倒在地，路面有大片油漬，從油漬灑佈的東區大同路、林森路口到西向的健康路面，約有近200公尺長的油漬佈滿路面，前後約有近20輛機車騎士犁田倒地受傷，多數騎士起身後可能因傷勢不重，整理人車後即騎車離去。

到場瞭解狀況的南區國宅里長史進財表示，自己兒子也是受害者，當時兒子經過人車滑倒，褲子都磨破了，因還要上班，就離開自行就醫敷藥，會向警方了解肇事者求償。

機車店多位年輕師傅幫忙灑水沖淡路面油漬，研判可能是一種脫油劑，師傅們與經過協助的市議員王家貞助理、到場的員警忙著管制交通、提醒機車騎士慢行通過。警方並通知環保局與工務局人員到場處置，也會進一步調閱路口監視影像追查漏油車輛、追究責任。