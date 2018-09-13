豆腐渣工程？舊虎尾溪外堤坍塌 要查設計或施工出包

台西舊虎尾溪頂段外堤坍塌約300米，其中60公尺後擋土牆傾斜。（記者詹士弘攝）

2018-09-13 16:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕受到823水患衝擊，台西舊虎尾溪頂段外堤坍塌約300米，山竹颱風即將來襲，立委張麗善邀水利署第五河川局等單位前往會勘，局長陳中憲表示，將施做太空包、鋼版樁緊急保護措施，另也要追究工程是否涉及設計失當或施工瑕疵等問題。

823豪雨造成台西舊虎尾溪溪頂段潰堤，雲林縣府於第一時間向第五河川局反映，中央也立即採取保護措施，並於8月25日當天起陸續進場施作；鑑於山竹颱風可能襲台，立委張麗善今天邀水利署第五河川局長陳中憲及縣府水利處長許宏博前往現勘，台西鄉頂溪村村長林錠玉、縣議員李培元等人都到場關心。

張麗善表示，颱風即將來襲，為了避免更嚴重的災害發生，請水利署盡速採取堤防暫時補強措施，等到適當的施工期，必須修復或重建堤基鬆軟與堤防坍塌部分，最重要的是不能讓附近居民的身家安全陷入不確定，以及讓鄉親生活在恐懼中。

陳中憲表示，823豪雨造成堤後擋土牆傾斜，目前堤頂道路已封閉，由於堤防完工僅一年多，損害責任歸屬已經委請全國水利技師工會鑑定，要查是設計出問題或是施工不落實，待查明責任歸屬後，會盡速進行懲戒工作。

陳中憲也保證，會用最快的速度回復堤防的功能與安全，盡全力保障溪頂村及附近居民身家財產的安全。

水利處長許宏博表示，溪頂村舊虎尾溪北堤先前由五河局施作，坍塌長度約300公尺，其中60公尺外擋土牆傾斜、崩塌，經協調後，將緊急施作太空包，鋼版樁等保護措施，避免崩塌的情況惡化。