遠航開航張家界 國內首條定期航線復飛

遠航機組員於張家界機場合照。（遠航提供）

2018-09-13 15:38

〔記者陳宜加／台北報導〕張家界為中國知名旅遊城市，遠東航空宣布，即日起開航桃園─張家界直飛航線，為接手復興航空原有航線，也是國內唯一經營張家界定期航班的業者；中國南方航空則於夏季飛航。

過去國籍的復興航空、台灣虎航均曾開航張家界，長榮航空曾營運高雄─張家界包機；中國南航今年三月廿五日起復飛台北─張家界航線，每天一班直飛。遠航今天宣布，即日起開航桃園直飛張家界定期航線。

遠航開航的新航線原為復興航空所有，遠航接手成為今年新增的第一條兩岸航線，每週二、四、六共營運三班；去程FE151上午六點廿五分出發、回程FE152上午十點三十分從張家界荷花機場返航，並以一百六十五人座的MD機型執飛，旅客可以善用每週三班優勢。

根據民航局統計，今年七月台灣往返張家界僅南航營運，共計起降六十二架次、旅客數達四九六一人次。

遠航發言人盧紀融表示，目前已進入中國旅遊旺季，直飛張家界航程約三小時，實地感受世界自然遺產的奇山異水與特殊地貌，開航可望帶動台灣與張家界兩地旅遊熱潮，截至九月底前，載客率預估上看七成。

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遠航指出，張家界位於中國湖南，以自然景觀著稱，又因電影阿凡達而名聞海內外，包括張家界國家森林公園、武陵源風景區、張家界大峽谷玻璃橋，均為熱門景點，加上再轉往鳳凰古城或中國第二大淡水湖洞庭湖均十分便捷，吸引國內外旅客前往張家界旅遊。