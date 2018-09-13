新北190家綠色循環商店 一年省下10 萬份營養午餐！

2018-09-13 15:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環保局今天舉辦新北市「綠色循環商店評鑑」表揚活動，有160個店家獲得「綠色循環商店星級獎」，其中麥當勞、家樂福、頂好及爭鮮等企業獲得「企業形象獎」；環保局統計今年省下的食物廚餘，足可供製作10 萬份兒童營養午餐。

環保局長劉和然說，根據聯合國報告指出，全球有1/3的食物被浪費掉，換算成碳排放量高達44億噸，環保局自2011年起推動綠色循環商店評鑑，2017年加入「惜食」元素，推動企業自主減少剩食產生；今年更擴大至上游食材供應端，讓更多企業加入惜食惜福行列，累計減少廚餘量，用廚餘桶堆疊可高達7.7座台北101大樓。

劉和然指出，剩食與續食是這幾年社會各界關注的議題，環保局除持續鼓勵業者落實廢棄物減量外，也積極輔導超級市場及量販業者推動「即期食品」及「格外蔬果」的特賣專區，或將剩餘食物捐贈給食物銀行、成立續食餐廳等，並宣導業者檢視流程與成品，減少不必要的包材。

環保局今年綠色循環商店的評鑑對象除了往年的連鎖速食業、零售量販業、超級市場及餐飲業外，特別也將食材供應業及主要供應校園營養午餐的團體膳食業加入評鑑，根據統計，參與評鑑店家繼去年減量330公噸廚餘後，今年又再減量60公噸廚餘產出，減少食材浪費約可供10萬份學童營養午餐，或讓7萬名長者享用老人共餐。