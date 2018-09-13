「東京新灶腳」豐洲市場下月11日開幕

東京都知事小池百合子13日確認豐洲市場內的鮪魚拍賣場，右上方的玻璃緯幕後方是為觀光客新增的參觀區。（記者林翠儀攝）

2018-09-13 15:18

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕預定10月11日正式開幕以取代築地市場成為「東京新灶腳」的豐洲市場，今天舉行開業紀念儀式，東京都知事小池百合子致詞表示，豐洲市場將繼承築地的品牌，成為日本向全世界傳播飲食文化的新據點。

豐洲市場距離築地市場約2.3公里，面積有40.7公頃為築地的1.7倍，市場內有水產批發場大樓、水產拍賣場大樓及青果大樓三棟主要建築，新市場加強冷凍冷藏及真空包裝等加工設施，貨車專用裝卸口與大樓建築無縫接軌，水產和青果的拍賣、批發及裝卸流程均可在室內完成，鮮度與衛生管理可望大幅提升。

為延續築地市場的觀光人潮，豐洲市場各棟大樓均新增了參觀通道，尤其是國內外觀光客最愛的人氣拍賣現場，均可透過設於2、3樓的玻璃緯幕，看得一清二楚。

今天的開業儀式有來自市場、物流及江東區相關人士共885人出席，小池提早到場確認了預定進行鮪魚拍賣的水產拍賣場及批發場的進出路線，致詞時小池表示，將把豐洲市場培養成一個符合時代潮流的日本主要市場，帶給地方活力並能向世界傳播飲食文化的新據點。

築地市場由於年代老舊、腹地太小無法擴建，東京都於2001年決定在豐洲新建市場並進行搬遷，新市場總工程約5700億圓（約合台幣1600億元），原本預定106年11月搬遷，但搬遷前夕新市場卻爆發了土壤污染的問題，同年當選東京都知事的小池臨時喊卡進行調查，後來追加38億圓進行安全對策工程於今年7月完工，本月10日農林水產省正式批准開業，小池也保證一切安全。不過，農水產批准的隔天卻傳出市場內部分地區疑因地下盤下陷出現裂痕。

配合搬遷，築地市場預定下月6日吹燈號，結束長達83年的歷史。超過1600家的築地的攤商業者，將一舉搬至豐洲展開新的一章，由於規模龐大被日媒形容是「一整個町全部搬光光」。