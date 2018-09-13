陪毛寶貝走最後一程 新北9/28辦寵物樹葬

民眾將寵物骨灰置於樹穴中。（圖由新北市政府動保處提供）

2018-09-13 15:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處選定9月28日在中和動物之家舉辦今年第3季寵物樹葬活動，協助寵物大體集體火化，並讓毛爸媽親手將毛寶貝骨灰植存回歸大地，最後以鮮花、黃絲帶表達對毛寶貝的追思。設籍新北市並領有寵物登記寵物的飼主都能報名參加。

新北市動保處表示，環保樹葬儀式讓飼主盡最後一份心力，陪毛寶貝走完最後一程，為已逝的毛寶貝祈福外，也可以敞開心胸關懷流浪毛寶貝。

「很感謝動保處舉辦樹葬活動，讓我能親手將寶貝的骨灰埋藏在樹穴中，送牠最後一程。」去年12月22日參與寵物樹葬的吳國治，回想起和愛犬Gucci陪伴的點點滴滴，不禁熱淚盈眶。

動保處表示，許多飼主將毛寶貝視如己出，像對待自己家人般的呵護疼愛，有鑑於寵物樹葬需求，今年4月3日成立毛寶貝生命紀念寵園區，現場有毛寶貝生命紀念碑提供飼主緬懷已逝的毛寶貝，欲參加寵物樹葬活動的新北市民眾，可洽動保處報名（02）29596353分機232徐先生。

動保處也說，目前新北市動物之家的毛寶貝們藉由志工及訓練師的訓練，都能夠作為校園犬、樂齡陪伴犬、工廠警衛犬，可至新北市動物之家認養，給毛寶貝溫暖的家。