日式檜木香山火車站 市府要辦90歲慶生會

新竹市府預計在29日舉辦「香山火車站90週年檜樂慶典」，希望透過教育活動讓民眾認識香山火車站與周邊環境，學習歷史文化。（記者王駿杰攝）

2018-09-13 15:07

〔記者王駿杰／竹市報導〕香山火車站即將滿90週年，為了替這座全台唯一由檜木建成的日式傳統火車站慶生，新竹市府預計在29日舉辦「香山火車站90週年檜樂慶典」，希望透過教育活動讓民眾認識香山火車站與周邊環境，學習歷史文化。

香山火車站建於1928年（日治時期），採用阿里山上運送下來的檜木作為建築材料，是台灣目前僅存的檜木火車站，具有高度保存價值；建築風格上，則採用典型日本式屋頂「入母屋造式」的木造建築，相當具有日式特色，雖是縱貫線鐵路上的一個小站，平均每日進出也約有1千人次，是香山人記憶中不可或缺的建築，也是香山區的地標之一。

香山區公所區長沈靜濤表示，這次慶典如同新竹300博覽會，深具扎根歷史與文化教育意義，當天將邀請朝山國小、富禮國中學生參與寫生與表演活動，並以朝山社區為中心，規劃香山火車站、天主教堂、朝山國小、朝山舊里集會所的闖關活動，藉此讓旅客深度品味香山火車站周遭的人文歷史。

市府今天舉辦記者會，副市長沈慧虹指出，香山火車站做為市定古蹟，不僅台灣，許多日本遊客更專程前來探訪在日本也已少見的木造驛站，希望透過本次慶典，喚起民眾對歷史古蹟保存的參與及重視。