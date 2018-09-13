掌握台灣關鍵材料自主權 成大跨維綠能材料研究中心揭牌

成大跨維綠能材料（Hi-GEM）研究中心今天由成大副校長陳東陽與中心主任黃肇瑞（右2）、Martin Winter（右1）等人揭幕。（記者劉婉君攝）

2018-09-13 14:41

［記者劉婉君／台南報導］為了掌握台灣綠能產業的關鍵材料自主權，打造南台灣綠能研發聚落，國立成功大學「跨維綠能材料研究中心」今天揭幕，並請來在國際電池儲能技術領域享有盛名的德國學者Martin Winter擔任諮議委員，隨時提供專業建議。

成大跨維綠能材料（Hi-GEM）研究中心今天由成大副校長陳東陽與中心主任黃肇瑞、Martin Winter等人揭幕，黃肇瑞表示，中心將成為國內唯一以新材料開發為核心的綠能研究中心。

黃肇瑞指出，台灣綠能材料產業因目前無法完整製造電池芯，關鍵材料未能自主，整體關鍵材料全球市占率僅1％，中下游綠能科技產業長期只能仰賴進口，中心成立的首要目的就是達成綠能關鍵材料自主。

中心的主軸計畫包括全固態安全電池、二次電池、超級電容、太陽能電池、燃料電池及產業鏈結，研究成果將就近於沙崙綠能科學城實地驗證，進而遍及全台各鄉鎮縣市，可望帶動相關產業鏈發展，提升台灣關鍵材料掌握度及活絡綠色經濟脈動。

揭牌儀式後並頒贈成大榮譽講座頭銜給Martin Winter，他目前為德國國家科學技術院院士、也是德國電池研究諮詢委員會首席委員暨發言人、國際電池材料聯盟主席。