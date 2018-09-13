全國第一公辦都更案 北市斯文首善動土

更新後建築將取名為「斯文首善」，將興建2棟地上13層建築，合計350戶，而市府投入9.4億元，可分回93戶，預計作為一旁斯文里一、二期及蘭州國宅更新時的中繼住宅。（都更處提供模擬圖）

2018-09-13 15:04

〔記者鍾泓良／台北報導〕全國首件政府擔任實施者公辦都更、大同區斯文里三期整宅5月18日拆除，經過4個月後，今天舉行開工典禮儀式。副市長林欽榮表示，斯文里三期改建案的建造執照、雜項執照本週一已經全部到齊，也呼籲未來興建廠商事事都要小心，希望2021年5月順利完工，讓住戶可以早點回家。

斯文里整宅位於大同區大龍街旁，興建至今已有49年，即將更新的第三期整宅共有260戶，更新後建築將取名為「斯文首善」，將興建2棟地上13層建築，合計350戶，而市府投入9.4億元，可分回93戶，預計作為一旁斯文里一、二期及蘭州國宅更新時的中繼住宅。

林欽榮說，市府經歷了2年半的時間來完成整合，總計共有超過1000人次以上全區住戶訪視、100次以上公開說明會、座談會，召開超過50場以上府級的跨局處研商會議，終於推動到開工典禮。他也說，市府為了給住戶最大的照顧，原本送進審議會時的共負比37.06%，於最後核定時降為32.57%，僅達到損益兩平，無因此換取更多利潤。

斯文里長江雪卿致詞表示，好日子遇到好天氣，感謝政府可以讓斯文里三期有榮幸成為全國第一個全程型公辦都更案，「斯文首善」也希望市政府能繼續推動斯文里一、二期的都市更新，讓這個曾經最弱勢、最絕望的社區，可以再次繁榮。