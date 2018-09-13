老街區「看南埕書房」揭幕 推「台南人ㄟ冊櫥」書展

台南社大與在地伙伴以舊地名「看南埕」為名，在慕紅豆成立「看南埕書房」。（記者蔡文居攝）

2018-09-13 13:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大、公民智庫以及信義街在地夥伴慕紅豆、屎溝墘客廳、台南塾、厝來共合作，以舊地名「看南埕」為名，在慕紅豆成立「看南埕書房」，今天舉行揭幕儀式，首檔活動推出「我看你看的書─風格台南人ㄟ冊櫥」小書展，邀請愛書的夥伴來看南埕喝紅豆湯，看好書。

這次書展為了呈現在歷史街道可以怎麼來過日子的想像，邀請屎溝墘客廳頭家蔡宗昇、金曲歌王謝銘佑、看南埕書房的合作創辦人唐大可、奉茶老闆葉東泰、社大環境小組研究員晁瑞光等人展列他們想分享給大家的多本好書。包括《台灣歌謠臉譜》、《全臺詩》、《跟著藝術家遊步台南》、《我的台南》等，還有在街區中推行環保生活的能盛興工廠也推薦認識友善地球生活模式的讀本。

唐大可表示，慕紅豆在信義街的這個區域，古早被稱為「看南埕」，也是老街區中左鄰右舍黃昏時最常聚會話家常的公共地方，因此慕紅豆前面這塊小街埕，也是吸引他來這裡生活的主因。希望這座小小書房，能發揮吸引街坊鄰居來這裡聊天聚會的功能，聽聽演講，看看好書，未來也會推一日書房店長的活動，讓愛書人可以來參與書房的運作。

台南公民智庫執行長黃建龍表示，看南埕小書房的成立，希望藉讓未來歷史城區的保存，不僅保存空間，更能把在舊城區的歷史街道生活特色、內涵存留下來，讓台南的歷史可以在城區的更新中，不會走調了樣貌。

社大表示，書房將在10月起，邀請策展人舉辦說書講座，並以街道學堂的概念，引入台南社大長期推廣的花巷草弄、低碳節電、老街防災等系列課程，還有換物市集等未來適合老街生活的知識性學習，讓在老街生活除了懷舊外，也有未來的生活想像。