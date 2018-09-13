教長解方遭批半套 台大遴改陣主張完整重啟

台大遴改陣主張，台大遴選程序瑕疵明確，教育部依法有權監督，台大應盡速重啟遴選程序，讓校務及教學研究回歸正軌，台大校方則應平等保障言論，排除對不當干涉言論自由。（圖取自臉書）

2018-09-13 13:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮昨天針對台大校長遴選案，提出第三條路解方，僅要求台大遴選委員會從1月5日重啟，對最終5名候選人投票遴選，但台大校長遴選改革陣線今正式聲明，批此舉是「重啟半套！違法解套？」強調教育部絕對有權監督遴委會違法，應該完整重啟，讓台大校長遴選從頭來過。

台大遴改陣由學生發動組成，關心這次台大校長遴選各項爭議，並從學生角度出發，盼落實校園民主法治，重視學生主體性。而台大校長遴選爭議至今已8個多月，教長葉俊榮為了解決，啟動溫暖溝通，盼在重頭再來跟司法救濟中間，找出第三條路，昨開記者會呼籲，盼台大跟台大遴委會只要重新啟動1月5日的遴選即可。

但台大遴改陣發聲明，點出其實教育部昨再一次肯認遴選程序存在重大瑕疵，但該解套方案不充分，看似檯面強勢，卻是暗地放水，認為遴選瑕疵在最初就存在，長達半年的違法程序，回到1月5日並無法補正，更有候選人表明不願再參選，重回不可行。

遴改陣主張，台大遴選程序瑕疵明確，教育部依法有權監督，台大應盡速重啟遴選程序，讓校務及教學研究回歸正軌，台大校方則應平等保障言論，排除對不當干涉言論自由。

連結遴改陣聲明：