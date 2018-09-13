來看「媽媽蓋的花博」！ 壯觀場景背後有洋蔥

小孩透過施工現場的監控系統看到「媽媽蓋的花博」。（圖擷取自影片）

2018-09-13 12:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博工程緊鑼密鼓進行中，場館工程人員早出晚歸，家中的小孩透過現場的監控系統看到「媽媽蓋的花博」，市長林佳龍在臉書分享此一溫馨影片，網友紛紛感謝施工人員，期待花博開幕，讓台中更美好。

花博短片「媽媽蓋的花博」述說后里園區花舞館建造場景，其中一位身為母親的工程人員，因孩子抱怨她早出晚歸，看不到媽媽，她遂教孩子們看工程現場的監控系統，孩子們開始拿著手機興奮地跟她分享：「媽媽，開挖了！媽媽，花博長大了！」最後，孩子還邀請大家年底一起到台中看媽媽蓋的花博。

林佳龍說，花舞館是永久館，以花瓣為造型，雙圓8字，呈現蜜蜂採蜜的旅程。數百個工作人員也如同蜜蜂一般，為了11月3日開幕奔忙。這支影片是屬於花博工作人員的故事，也是花博展覽背後的故事。他並感謝工程人員不辭辛勞，共同為籌辦花博努力。

整個花舞館的外牆由500片弧形玻璃構成，從平板玻璃做成弧形玻璃的良率比較低，而且每一塊大小都不一樣，只要有一塊裝錯，其他的位置就有問題裝不上去，如今，工程終於在上月完成，非常不容易。

一名工程人員也說，他已經來了這塊工地1年1個月左右，每次如果回到家很晚的時候，小孩都說：「爸爸回來了！爸爸回來了！」看到小孩那種天真無邪的表情，就覺得「阿！這樣有價值了！」在施工期間多麼的辛苦，都是值得的。「歡迎大家來看我們蓋的花博！」

影片貼出後，網友紛紛留言：「辛苦了」「相信工程人員充滿成就感，感謝施工人員，期待花博！」「台中市因您們而驕傲」「用心看得到！」「台中因花博更美好，市民因花博而驕傲喔」、「非常期待花博的開幕」。

相關影音