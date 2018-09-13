「山竹」來勢洶洶 國軍整裝待命

氣象局表示，東部可能出現大豪雨，部分地區恐有強陣風，有機會達停班課標準，但還是等較接近時再做評估。（圖翻攝自鄭明典臉書）

2018-09-13 12:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕強颱山竹來勢洶洶，預估將於週五晚間至週六最接近台灣，而暴風中心將於週六通過巴士海峽，暴風圈觸碰台灣東南部陸地機率也變低。不過因應颱風可能的影響，國防部今天表示，已召開防颱整備會議，國軍整裝待命，務必做好最周詳的災防整備，將災損降到最低。

國防部今天發布新聞稿表示，因應山竹颱風可能對台灣地區造成影響，參謀總長李喜明於今天上午10時40分，主持國防部防颱整備會議，指示各單位密切掌握颱風動態及災害潛勢區，並主動與地方政府首長保持聯繫，做好最周詳的災防整備，將災損降至最低。

國防部指出，國軍待命兵力3萬5千餘人、車輛（機具）計38類4千529輛，皆已完成整備工作，可依令執行災防任務。此外，規劃於花東、北部、南部及中部等作戰區，預置兵力2千2百餘人。另於林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置兩輛AAV7兩棲突擊車及兩艘膠舟；陸軍航特部及海軍陸戰隊也完成特戰小組預置兵力派遣規劃，計有23組141人，將依令進駐各災害潛勢區，才能在第一時間執行災防任務。

國防部強調，颱風來勢洶洶，國人及國軍官兵絕不能輕忽該颱風帶來的影響，國軍也將持續密切關注颱風後續發展，秉持「離災重於防災、防災重於救災」的積極作為，全力確保民眾生命財產安全。