烏日人的媽祖文化節 週末聯合大遶境

2018-09-13 12:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2018台中市烏日區媽祖文化節」，將於15、16日在烏日區舉行，是烏日地區首度結合各媽祖廟首度聯合祈安遶境，烏日東女聖慈宮表示，烏日人虔心敬拜媽祖，卻一直都未舉辦屬於烏日人的慶典，此一烏日人心願將完成，烏日的媽祖將遶境全烏日16里。

2018台中市烏日區媽祖文化節由東女聖慈宮執行，彰化南瑤宮、彰化南瑤宮老五媽會、喀哩新南宮、台中天后宮、台中市玉闕朝天宮、烏日振興宮、烏日朝天宮及台中萬春宮聯合辦理。

東女聖慈宮媽祖是由彰化南瑤宮媽祖所分靈的四媽，歷史達1、200年，信徒非常虔誠，因為傳出早期，四媽為了保護頭庄的百姓，在未請示玉皇大帝下，竟自行移溪，將大里溪往北移，保佑頭庄百姓免於水災之苦。

過去都是進行十八庄迎媽祖活動，在烏日及屯區進行遶境，今年首次舉辦一場屬於烏日人的迎媽祖盛事，邀請眾多媽祖廟一起遶境全烏日區，來保佑烏日人。

東女聖慈宮主委黃清森表示，長久以來，烏日人尊敬、虔心敬拜媽祖，但烏日並未有屬於烏日人的媽祖遶境活動，因此於15日及16日首度舉行「烏日區媽祖文化節」，媽祖聯合祈安遶境活動。

黃清森表示，兩天的行程，將停駕烏日多個宮廟，讓烏日人可一起就近來參拜媽祖，祈求平安。

相關影音