今年國人出國跨年需求增2倍 旅遊業者：機票最高漲3％

香港榮登今年國人出國跨年的第一選擇。（業者提供）

2018-09-13 12:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕距離跨年只剩最後3個月，旅遊業者分析，今年跨年票價普遍較去年高，主要是稅金調漲關係，加上今年請4休11，較去年多1天，旅遊需求更為顯著，從目前開票量來看，已比去年成長近2倍，即便票價調漲2～3%不等，仍不減民眾出國跨年的意願。

今年再過3個月就要進入新的一年，許多人的夢幻旅行，就是到異國跨年。根據易遊網機票銷售數據，統計出2019年跨年10大熱門航點，以香港最為熱銷，其次依序為：東京、首爾、大阪、曼谷、上海、新加坡、雪梨、倫敦以及紐約。

易遊網表示，國人出國跨年仍以鄰近短程國家居多，主要考量還是票價相對便宜，亞洲地區機票含稅價多落在1萬出頭，其中香港最便宜，含稅價不到8000左右就可以出發，加上維多利亞港的跨年煙火秀，也是全球矚目焦點之一，讓香港成為今年跨年的熱門首選。

此外，易遊網從銷售數據統計也發現，出國跨年的年齡族群以31～40歲最多，其次是21～30歲以及40～50歲。由於跨年期間的票價、房價通常會飆漲，相對淡季出遊，需要準備更多的旅費預算，故集中在具穩定經濟能力的族群。

女性跨年出國意願也遠高於男性，佔63%。以熱門10大航點來看，男女旅客人數相差最多的是首爾，有近3倍的差距，分析原因是首爾旅遊主要以逛街購物或是朝聖行程為主，較符合女性旅客的旅遊偏好，適合閨蜜旅行更勝於情侶出遊。