A型流感10人染病 國防大學本週全停課

2018-09-13 11:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國防大學戰爭學院爆發A型流感群聚感染，已有10名軍官感染，學校為了避免疫情擴散，除了10、11、13日停課外，今天再延長停課時間到本週，預計下週一（17日）才會恢復正常上課。

國防大學政戰主任簡士偉說，國防部軍醫局已通令國軍的軍醫單位、各部隊，持續監控是否有流感疫情擴散狀況，不會讓流感疫情影響國軍的戰力。他補充，已感染A型流感的學生們狀況良好，疫情並未擴大，因患者有潛伏期，所以才要求學生們持續在學校宿舍的寢室內自習。