OK mini進駐基隆海事 產學合作今簽署

2018-09-13 11:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕因應十二年國教新課綱，國立基隆海事高職結合OK mart在校園推出「OK mini」無人商店課程；國立基隆海事高職校長陳世程表示，結合物聯網、無現金支付概念，引進便利超商實際操作的產學合作課程，讓學生補貨、進貨、銷貨、儲貨及帳目，一手包辦，儼然就是小小經營團隊，讓課本的知識鮮活的運用在「OK mini」中。

國立基隆海事職校今天早上與OK mart簽署產學合作，由海事職校校長陳世程與OK mart總經理魏國志兩人簽署；基隆海事職校老師與航管科學生一同見證。

陳世程說，基隆海事在辦理「OK mini」課程的優勢，就是各類科的支援與配合，如養殖科出產「魚」與「有機蔬菜」、食品科的「XO醬」、觀光科的「咖啡豆」、烘焙科的「麵包」都可以經認證後，在OK mini銷售，達到「產銷一條龍」的學習課程，讓學生透過實踐力行而彰顯學習者為主體的精神。

陳世程指出，OK mini提供業界的平台，學校在透過平台整合出上下游的學習課程，讓學生發展出「知識」、「能力」與「態度」以適應現在生活及面對未來挑戰。從現在開始，海事學生的學習會「消費端」延伸至「販售端」與「生產端」，從「課堂」延伸至「市場」，讓「雲端」、「AI」、「物聯網」提供學生24小時不打烊課程。

魏國志說，OK mart與基隆海事職校的合作，就從OK mini無人販賣機開始，這是OK mini無人販賣機在全國高中職的第一台，這台機器

除了提供學生食物與飲料外，更重要的是學校將研發出相關商業經營的課程，讓學生能夠學習相關知識，未來希望這套教材，也可以供全國各高中職有商管課程的學生使用。