中華郵政挺柚農 郵局、網購產地直送500萬斤

今年全台文旦產量大增1成，中華郵政為協助農民行銷，發起「郵挺柚農」產銷活動。（記者陳宜加攝）

2018-09-13 10:38

〔記者陳宜加／台北報導〕今年全台文旦產量大增1成，中華郵政為協助農民行銷，發起「郵挺柚農」產銷活動，於全台各地郵局現場展售，並成立專屬的「文旦分流中心」，即時處理產地直送訂單，也同步於郵政商城專區訂購，總計7大計畫全力行銷賣文旦。

今年中南部遭823暴雨重創，通常於白露採收的文旦，為免淹水而提早，根據農委會統計，今年文旦品質影響不大，總產量8.6萬公噸，相較去年7.8萬，產量逆勢成長1成。農委會規劃，今年文旦將外銷2500公噸、加工2000公噸。

中華郵政總經理陳憲着表示，國內文旦五大產區分別為新北八里、苗栗西湖、雲林斗六、台南麻豆、花蓮鶴岡。中華郵政103年起推出「關懷農產行銷」系列活動，透過郵局實體與郵政商城虛擬通路，搭配全台綿密物流網絡協助小農。

為解決暴雨過後的柚農產銷困境，中華郵政擬定7大計畫，包括郵政商城、郵局展售、上門收件、集散分流、產地直送、企業認購、公益回饋同步進行；另為增進作業效率，於各大產區成立「文旦包裹上收分流中心」，即時收運、配送。

中華郵政估計，今年將協助全台柚農運送超過500萬台斤文旦。陳憲着指出，台灣水果質優價廉，協助新鮮直送消費者手中、價格維持低廉，農民不受剝削。每年農產可能豐盛也恐歉收，造成產銷困境，中華郵政通路發達，挺身而出。

農糧署副署長蘇茂祥表示，台灣文旦盛產季節通常為「白露」前後，但每年經常遭受颱風或豪雨衝擊；今年天佑台灣，文旦大豐收，文旦品質優良、價格合理，呼籲國人下週中秋連假期間選購最應景、最當令的文旦，農委會也積極行銷。

中華郵政表示，今天起於各地郵局辦理「郵挺柚農」展售會，現場預訂或選購文旦，亦可至郵政商城「關懷農產行銷專區」訂購，並呼籲企業響應認購。前中華郵政董事長、現任永豐金控董事長翁文祺現場拋磚引玉，認購500箱文旦。