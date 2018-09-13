不只有巨木群 「上帝的部落」分享共享共有生活

2018-09-13 10:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕有「上帝的部落」之稱的新竹縣尖石鄉後山司馬庫斯部落，不僅因巨木群的發現成為熱門觀光景點，更由於實施土地與作物「共享共有」的自主經營模式，而為台灣社會少見的部落創見，吸引社會各界前往參觀取經。

桃園市政府青年事務局推動原住民族青年「公共參與」暨「發展創意經濟」試辦計畫，特別安排45名原住民青年，參訪司馬庫斯部落。司馬庫斯部落議會秘書Lahuy，以「泰雅部落產業自主經營及共治」為主題，帶領學員導覽部落生態步道之美，並介紹部落的自然景觀、迦南美食屋、各式小木屋、泰雅族傳統穀倉，以及由族人合力建造的新光國小司馬庫斯實驗分班、教堂等。

司馬庫斯部落頭目Masay主講「泰雅部落產業自主經營與共治」時，分享該部落的演進歷史、文化，及部落自2004年起如何透過部落公約成立9部3會，走上「共享共有」，成為台灣社會少見的部落創舉。此外，他也分享部落一路從農業、觀光產業到共同經營，發展成土地與作物「共享共有」自主經營模式的心路歷程，他更鼓勵原青要重新認識部落之美，回歸參與部落經營。

原青林佳慧認為此行帶給她不同的視野，並增加對原住民族文化的了解；從事原住民歌舞傳唱的她，自許有朝一日能回到部落，開創另一階段人生。甫自台東大學畢業的陳宇凡，是居住於桃園地區的阿美族原住民，她也藉由此計畫的學習參訪，增加對原住民族文化的了解，規劃未來也要回到部落創業。

司馬庫斯自1979年才開始有電力供應，對外道路更在1995年底才開通，可能是台灣最深僻的原住民部落，目前居民共35戶180人，全為泰雅族人。居民早期主要以農業為主，近十多年來由於巨木群的發現及生態旅遊風潮興起，觀光產業成為部落發展主流。