強颱山竹暴風圈恐達300公里 影響台灣南方海域

山竹路徑南修，估暴風圈恐擴大到300公里影響台灣南方海域。（翻攝自氣象局網站）

2018-09-13 10:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕強颱山竹路徑南修，對台影響減小！中央氣象局預報員吳依帆表示，山竹颱風目前距離鵝鑾鼻東南東方約1380公里海面上，預估未來暴風圈可能會擴大到300公里，不過由於路徑持續南修，週六清晨可能就會威脅台灣南部海域，因此週五清晨到白天仍有機會發布海上颱風警報，旦影響陸地機會降低。

據氣象局觀測，山竹颱風正逐漸朝巴士海峽前進，估中心登陸菲律賓呂宋島機率高，目前近中心最大風速維持55公尺，七級暴風圈半徑280公里，未來暴風圈有機會擴大到300公里，強度也可能再增強。

吳依帆說，今天上午8點的預報顯示，山竹路徑往南修正，估對台灣影響減小，旦由於未來其暴風圈會持續擴大，還是有可能影響台灣南部海域，因此週五清晨到白天這段時間有機會發布海上颱風警報。

吳依帆說，明天晚上到週六一整天東半部、屏東山區、恆春半島有豪雨發生機會，其他地區多為局部短暫陣雨，台南以北到竹苗一帶降雨空檔較多，但是週六白天要留意焚風發生，高溫恐上看36度。各地雨勢預計將持續到週日才會逐漸減緩。

氣象局也提醒，隨颱風外圍環流靠近，今天東半部、基隆、北海岸和恆春半島一帶有長浪發生機會，明天各地沿海也會有長浪發生，提醒民眾留意。