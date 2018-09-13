葉俊榮第3條路解校長遴選爭議 台大未表態是否遵循

教育部長葉俊榮昨拋出「第3條路」，要求台大回到1月5日那次校長遴選委員會上，從5名候選人的狀態重啟遴選；台大表示，將堅持大學自主，尊重遴委會獨立自主，待收文後盡速處理，並未表態是否遵循教部辦法。（資料照）

2018-09-13 09:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選花了1年3個月都沒有新校長，教育部長葉俊榮昨拋出「第3條路」，要求台大回到1月5日那次校長遴選委員會上，從5名候選人的狀態重啟遴選，台大今早正式聲明回應，將堅持大學自主，尊重遴委會獨立自主，待收文後盡速處理，並未表態是否遵循教部辦法。

台大校長遴選1月選出財金系教授管中閔，後續爆發管任台灣大獨立董事的資訊並未揭露，加上遴委之一的蔡明興是台灣大副董事長，管、蔡間沒有利益迴避，加諸其他爭議，使校長難產，台大、管中閔等相關人士已提請訴願，準備跟教部長期抗爭。

葉俊榮昨下午4點半臨時召開記者會，未避免台大案在行政救濟制度下，走向訴願並接續漫長程序的行政訴訟，希望在重啟遴選與司法救濟中，走出一條化解僵局的路，認為台大還是應依循教部5月4日要求重啟遴選的公文，但只要回到1月5日那天，遴委會最後一個投票階段，從5名校長候選人開始遴選，不用整個遴選重啟，但須先處理好蔡明興迴避問題。

對於教部方案，台大今早表示，校方一向堅持大學自主，並尊重遴選委員會之獨立性及自主性。後續將待教育部正式來文後，依相關規定儘速處理。