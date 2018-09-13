強颱「山竹」最快明晨發海警 東部、南部需嚴防豪雨

強颱「山竹」週五晚到週六對台灣影響最劇烈，東半部、南台灣要嚴防強風豪雨。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-13 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後雷陣雨以少部份的山區為主；明天西半部高溫約34、35度，尤其雙北地區及高屏可能有35度以上高溫，東半部高溫約32度 。強颱「山竹」目前仍在增強中，最快可能在週五清晨發布海上颱風警報，週五晚到週六對台灣影響最劇烈，東半部、南台灣要嚴防強風豪雨。

強颱「山竹」中心在今凌晨2點位於鵝鑾鼻東南東方1240公里之海面上，以每小時22公里速度，向西北西移動，並仍有增強空間。氣象局預估，颱風中心週六會通過巴士海峽、掠過呂宋島北端，暴風圈觸碰台灣東南部陸地機率變低，陸上颱風警報發布可能性也隨之降低，不過週五晚到週六是強颱「山竹」影響台灣最劇烈的時候，預估週五晚到週日東半部和南部地區有大雨到豪雨發生。

今日空氣品質部分，環境風場為偏東風，西半部受強颱「山竹」外圍下沉氣流影響，大氣擴散能力較差，須留意空氣污染累積情形，午後竹苗至中部靠近山區一帶臭氧濃度偏高，局部地區可能達紅色等級。竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭、花東空品區、馬祖及金門為「良好」等級。

週五白天太平洋高壓增強，天氣穩定，各地以上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨為主的天氣型態，僅迎風面的東半部整天偶有局部短暫陣雨；隨著強颱「山竹」逐漸接近台灣附近，週五下半天以後東半部地區降雨機率增加。

強颱「山竹」預估將於週五晚起至下週日通過巴士海峽，受颱風或其外圍環流影響，東半部及南部地區有陣雨或雷雨，並有機會降下局部大雨或豪雨，週六台南以北地區須留意焚風發生。

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強颱「山竹」路估計將擦過呂宋島北部。（圖擷取自國家災害防救中心）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）