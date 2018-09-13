09/13 各報重點新聞一覽

2018-09-13 06:13

自由時報

葉俊榮拍板// 台大校長 重啟部分遴選

為解決已延續八個多月的台大校長遴選爭議，上任後一直積極與台大溝通的教育部長葉俊榮，昨日拋出「第三條路」，要求台大遴委會針對已經校務會議推薦投票過關的「五名候選人」重新進行遴選投票，而遭疑未利益迴避的遴委蔡明興，需先議決需迴避或解除職務，重選出的人選即可報教育部聘任。

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炒股案判8月定讞 傅崐萁解職須入獄

花蓮縣長傅崐萁二○○三年間在親民黨立委任內，涉炒作合機電線電纜公司股票案，經十三年纏訟，最高法院昨駁回上訴，維持去年六月台中高分院更二審判決，依證券交易法的炒股罪，判傅一年四月有期徒刑，減刑為八月，沒收不法所得六三○二萬餘元定讞，傅將入獄服刑。

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湖南慘劇 車衝廣場砍人 9死46傷

中國湖南省衡陽市衡東縣一名男子，十二日晚間駕車闖入當地一座廣場衝撞人群，並持刀砍人，造成至少九人喪生、四十六人受傷。肇事男子隨即遭警方逮捕，據稱該名男子曾多次犯罪被判刑，警方正調查其動機。有網友指稱，凶嫌肇事是為了報復社會洩憤。

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蘋果日報

內部錄音外洩 轉型正義淪選戰打手 促轉會變東廠 張天欽閃辭滅火

促轉會竟成操弄選舉的「東廠」！促進轉型正義委員會副主委張天欽，在內部會議時竟指國民黨新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣例子，「如果沒有操作，很可惜！」還說「間接影射殺傷力最強」。該會副研究員吳佩蓉不忍轉型正義變調重創民主，以會議錄音爆料，掀起風暴。府院火速定調張不適任，張請辭獲准，盼為選舉止血。

辜仲諒 9年改判3年半 紅火案纏訟12年 依法減刑

中信慈善基金會董座辜仲諒，被控12年前利用中信金轉投資兆豐金計劃，以紙上公司「紅火」炒作連結兆豐金的結構債，不法獲利台幣10億餘元，辜前審各遭判9年、9年8月，但高院更一審認定受害人應為中信金非僅中信銀，考量辜等人纏訟逾8年符合《速審法》減刑條件，且辜自白繳回犯罪所得，改依《金融控股公司法》背信罪酌減辜3年6月，可上訴。

聯合報

促轉會淪東廠 副主委張天欽下台、賴揆道歉

民進黨政府力推轉型正義，但昨天傳出促轉會淪為「選戰打手」的醜聞。促轉會副主委張天欽遭部屬錄音，在內部會議中，點名國民黨新北市長參選人侯友宜是「轉型正義最惡劣例子」，並說「這如果沒操作很可惜」。會議內容被揭露後，張天欽火速請辭下台。提名張天欽的行政院長賴清德，以及促轉會主委黃煌雄，昨天也分別向社會大眾公開致歉。

台大校長案 退到5候選人階段 重啟遴選

台大校長案「黃金處理期兩個月」時限即將到期，教育部長葉俊榮昨天宣布，決議台大校長遴選退回到包含管中閔在內的五位候選人階段，重新進行遴選，在此之前遴委會須先決議遴委、富邦金控董事長蔡明興是否迴避或解除遴委職務。換言之，歷任三任教育部長的拔管案又回到原點。

中國時報

保護台灣 川普問能得到什麼

1970年代揭發「水門案」的《華盛頓郵報》現任副總編輯伍華德，11日出版的新書《恐懼：川普入主白宮》（Fear: Trump in the White House）揭露白宮諸多內幕，美國總統川普曾在今年初的一場國安會議，質疑美國為何要保護台灣，他問在場的幕僚：「保護台灣，我們能得到什麼？」

傅解職縣長 最快明發監

花蓮縣長傅崐萁被控在2004年間擔任立委期間，炒作合機電線電纜公司股票，獲利1億1848萬多元；台中高分院更二審去年將他判刑8月，傅不服提出上訴，最高法院審理後認定傅犯行明確，12日駁回上訴全案定讞，傅將被解職。最高法院強調，本案去年10月2日分案，依規定須在1年結案，絕無選舉政治考量。